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18.bölüm fragmanı yayınlandı! Babil son bölümde neler oldu?

Star TV’nin sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünde heyecan dolu anlar yaşanmıştı. Bu akşam ekrana gelecek olan 18.bölümde ise İrfan, Deniz'in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda'yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Heyecan kaldığı yerden devam ederken beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Peki Babil 18.bölümde neler oluyor? Babil son bölümde neler oldu?

Giriş Tarihi: 6.11.2020 16:48 ABONE OL
Babil 18.bölüm fragmanı yayınlandı! Babil son bölümde neler oldu?

Cuma akşamları yayınlanan Babil 18.bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu son bölümde yaşananlar damga vurdu. Bu akşamki yeni bölümde ise nefes kesen sahneler izleyicisini ekran başına kilitleyecek. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan'a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman'ın geldiği oyunla ilgili İlay'dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Peki Babil 18.bölümde neler olacak? Babil son bölümde neler oldu?

BABİL 18.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

İrfan, Deniz'in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda'yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan'a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman'ın geldiği oyunla ilgili İlay'dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan'ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen'den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, Eda ve Egemen'in evlilik kararıyla, Deniz'i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan'ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan'a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.

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Babil 18.bölüm fragmanı yayınlandı! Babil son bölümde neler oldu?
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