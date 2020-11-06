Bağevi hırsızları tutuklanınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Yusufhacılı Mahallesinde bulunan bir bağ evinden hırsızlık yapılmaya çalışıldığına yönelik ihbar değerlendirdi. Jandarmanın çalışması sonucu yakalanan şüpheliler tutuklandı.

SABIKALI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri olan JSAT (Jandarma Suç Araştırma) Timi ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin peşine düştüğü şüphelilerin aynı zamanda uyuşturucu suçundan sabıkalı oldukları da ortaya çıktı.

'Hırsızlık', 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımı' suçlarından kayıtları bulunan Y.A (24) ve R.Y. (22) isimli şüpheliler alınan ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.