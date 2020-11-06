Bakan Koca: Ağır hasta artışına engel olmalıyız

Türkiye'de dün 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 10 bin 639, ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu. 1714 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla toplam iyileşen sayısı 332 bin 379'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) tespit edilen 2 bin 311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın" dedi. ANKARA