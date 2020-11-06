SON DAKİKA: Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması geldi! Bu yıl asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak?

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: Bakan Selçuk'tan flaş açıklaması geldi! Bu yıl asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak?

’de milyonlarca asgari ücretli çalışan Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili haberlerini yakından takip ediyor. Merkez Bankası’nın Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte, zammı ile ilgili detaylar da merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere asgari ücrete yapılacak zamlarda enflasyon rakamları oldukça önemli bir yer tutuyor. Peki, Ocak ayında ? Asgari ücret bu yıl ne kadar olacak? Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan son dakika açıklaması geldi. İşte Bakan Selçuk’un o açıklamaları…

Giriş Tarihi: 6.11.2020 11:17 Son Güncelleme: 6.11.2020 11:17 ABONE OL
Bakan Selçuk’tan son dakika asgari ücret açıklaması! Bu yıl asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak?

Merkez Bankası geçtiğimiz gün Ekim ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamların açıklanması ile birlikte, Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam miktarı da merak konusu oldu. Bilindiği üzere asgari ücrette yaşanacak artış da en önemli etken, enflasyon rakamları oluyor. Peki, zammı ne kadar olacak? 2021 asgari ücret kaç para olacak? İşte konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklaması…

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası yıl sonu tahmini enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte asgari ücretle çalışanları merak sardı.

Bunun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte detaylar;

Bakan Selçuk’tan son dakika asgari ücret açıklaması! Bu yıl asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak?

ASGARİ ÜCRET 2021 YILINDA KAÇ TL OLACAK?

2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak henüz bilinmiyor. Zam miktarı Aralık ayında yapılacak olan toplantı ve enflasyon rakamlarına göre netlik kazanacak.

2021 ASGARİ ÜCRET FİYATI İÇİN TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

İşçilerin heyecanla beklediği zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecektir.

Bakan Selçuk açıklamalarda bulundu;

Bakan Selçuk’tan son dakika asgari ücret açıklaması! Bu yıl asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak?

Bakan Selçuk 2021 asgari ücreti hakkında, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere asgari ücretin tespiti için komisyon her yıl Aralık ayında toplanıyor ve 2021 yılı için yeni rakamı belirliyor.

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SON DAKİKA: Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması geldi! Bu yıl asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak?
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