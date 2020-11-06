SON DAKİKA: Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması geldi! Bu yıl asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak?

Merkez Bankası geçtiğimiz gün Ekim ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamların açıklanması ile birlikte, Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam miktarı da merak konusu oldu. Bilindiği üzere asgari ücrette yaşanacak artış da en önemli etken, enflasyon rakamları oluyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2021 asgari ücret kaç para olacak? İşte konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması…
Merkez Bankası yıl sonu tahmini enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte asgari ücretle çalışanları merak sardı.
Bunun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte detaylar;
ASGARİ ÜCRET 2021 YILINDA KAÇ TL OLACAK?
2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak henüz bilinmiyor. Zam miktarı Aralık ayında yapılacak olan toplantı ve enflasyon rakamlarına göre netlik kazanacak.
2021 ASGARİ ÜCRET FİYATI İÇİN TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecektir.
Bakan Selçuk açıklamalarda bulundu;
Bakan Selçuk 2021 asgari ücreti hakkında, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere asgari ücretin tespiti için komisyon her yıl Aralık ayında toplanıyor ve 2021 yılı asgari ücret için yeni rakamı belirliyor.