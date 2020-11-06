SON DAKİKA: Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması geldi! Bu yıl asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak?

Merkez Bankası geçtiğimiz gün Ekim ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamların açıklanması ile birlikte, Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam miktarı da merak konusu oldu. Bilindiği üzere asgari ücrette yaşanacak artış da en önemli etken, enflasyon rakamları oluyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2021 asgari ücret kaç para olacak? İşte konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması…

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası yıl sonu tahmini enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte asgari ücretle çalışanları merak sardı.

Bunun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte detaylar;