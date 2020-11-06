Bartın’da koronavirüs salgınına karşı yeni kararlar alındı

Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Sinan Güner başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınına karşı yeni tedbir kararları alındı.

Kararlar kapsamında; 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi. Daha önceki kararla 10:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkabilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bundan sonra bu saatlerde de dışarı çıkamayacak. Özellikle umumi pazar yerlerine giremeyecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan pazar ve alışveriş ihtiyaçlarını görecek kimsesi olmayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacağı duyuruldu.

18 yaş ve altı gençler ebeveyni yanında olmayan çocukların restoran ve lokantalar dışında kalan kafe, restoran, fırın, pastane, çay ocağı vb. oturarak hizmet verilen yeme içme ve dinlenme mekânları ile umumi pazar yerlerine girmeleri kısıtlanırken umumi park ve piknik alanlarına alınmamaları da kararlaştırıldı.

Öte yandan Bartın Belediyesi de yeni kararlar aldı. Bu kararlar doğrultusunda yapılan açıklamada; Bartın Belediyesi Koronavirüs salgın tehdidine karşı sosyal mesafeyi korumada risk oluşturmamak amacıyla 9 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren tankerler vasıtası ile gerçekleştirmiş olduğu kavşak suyu dağıtımına ara verecek. Ayrıca alınan karar neticesinde vatandaşlar kavşak suyu çeşmelerinden 08.00-14.00 saatleri arasında yararlanabilecekler. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın; "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olan Koronavirüs salgın tehdidine karşı sosyal mesafeyi korumada risk oluşturmamak amacıyla Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla eşgüdümlü olarak 9 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren belediyemizce bir süre tankerlerle kavşak suyu dağıtımı yapılmayacaktır. Bu durum sebebiyle kavşak suyu çeşmelerimiz her gün saat 08.00-14.00 saatleri arasında akacaktır" denildi.