Bir anda fenomen oldu binlerce takipçisi var

Kahramanmaraş'ta iki ay önce sosyal medya ile tanışan Asiye Akçam, evdeki bütün işlerini paylaşarak vatandaşların beğenisine sunuyor. Dünyanın her yerinden takipçisinin olduğunu söyleyen Akçam onları, "Canlarım, ciğerlerim" diyerek seviyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde yaşayan Asiye Akçam, iki ay önce oğlunun tavsiyesi üzerine sosyal medyayla tanışarak Instagram hesabından 'asiyeteyze46' isimli sayfa açtı. Evde yaptığı birbirinden farklı yemekler, ev işleri, odun kırma, tavukları besleme gibi çalışmaları sosyal medya hesabında paylaşan Asiye Akçam, yaklaşık iki aylık zaman diliminde 11 bin civarında takipçiye ulaştı. Dünyanın farklı yerlerinden takipçilerinin olduğunu ifade eden Akçam, hayatında büyük değişiklikler olduğunu ve insanların sevgisini kazandığını söyledi.

Köy yaşantısının doğal ve sağlıklı olduğunu da kaydeden Akçam, "Burası Hartlap köyü, öncelikle İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 4 tane çocuğum var. Benim sağlığım yerinde her işi yapar odun keserim, soba yakarım, farklı çeşitlerle yemekler yaparım. Köy yaşantısı çok güzel doğal ve sağlıklıdır. Benim oğlum bana dedi ki, 'Sana internette sayfa açalım seni çok seviyorlar' dedi. Ben de, 'aç bunda bir şey yok güzel olur' dedim. 11 bin civarında takipçim var ve çok güzel bir duygu daha önce tanışsam daha güzel olurmuş diyorum. Takipçilerimiz yanıma geliyorlar şehir dışı ve hatta yurt dışından Almanya, Belçika ve Amerika gibi yerlerden takipçilerim bana mesaj atıyorlar. Benim takipçilerim beni seviyorlar. Bu takipçilerin sayısı başını alıp gidecek nerdeyse. Ben de kendilerini çok seviyorum. Beni takip eden herkese çok selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.