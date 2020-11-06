Kayseri'de yaşayan Sibel Aslan ve Onur Deniz, 6 yıl önce evlendi. Çiftin bir de çocukları dünyaya geldi. Ancak iddiaya göre uyuşturucu kullanan Onur Deniz, eşine şiddet uygulamaya başladı. Dayağa 5 yıl dayanabilen Sibel Aslan, geçen yıl Onur Deniz'i ikna ederek anlaşmalı olarak boşandı. Ancak, Sibel Aslan'ın peşini bırakmayan eski koca, genç kadına şiddet uygulamaya devam etti. Önceki gün yine eski kocası tarafından darp edilen Sibel Aslan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım çağrısında bulundu.Dayak yedikten hemen sonra çektiği fotoğrafı paylaşan Sibel Aslan, "Bu cani beni öldürmeden onu durdurun" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Eski kocamla 1 yıl önce anlaşmalı boşandık. Kendisi madde bağımlısı. Benim hayatımı zindana çevirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Defalarca benden şans istedi. Ben de verdim. Ama beni darp edip ölümle tehdit etti. Artık barışmak istemiyorum. Bir kadın cinayeti haberine konu olmak istemiyorum. Eski kocam Onur Deniz peşimi bırakmayacak. Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum. Arkadaşlar lütfen bana yardımcı olun" ifadelerine yer verdi.Sibel Aslan'ın eski kocası Onur Deniz'in fotoğrafını da yayınladığı paylaşım, kısa sürede 7 bin kişi tarafından paylaşıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının etiketlenerek yayılan paylaşım kısa sürede ses getirdi. Harekete geçen polis ekipleri Onur Deniz'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edilen Onur Deniz, Nöbetçi Hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.