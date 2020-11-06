Cinayet bıçağında babasının DNA’sı çıktı

İçerenköy Mahallesi'nde 4 Ocak 2001'de işlenen cinayette 19 yıl sonra flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, boğazı ve elleri dahil vücudunun birçok bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitiren küçük kızın cinayetini, zaman aşımına günler kala yeni deliller ışığında çözmeyi başardı. Dosyayı bugüne dek hiç kapatmayan İstanbul Cinayet Masası ekipleri, yurtdışından özel olarak getirilen bir DNA ile yeni bir inceleme gerçekleştirdi.Testten polisi şaşırtan bir sonuç çıktı. Bıçağın keskin tarafında, baba Nezih Çinkitaş'a ait DNA bulundu. Günümüz teknolojik imkanlarıyla yeni ipuçlarına ulaşan polis, geçen pazartesi baba Nezih Çinkitaş, üvey anne Şehnaz Çinkitaş ile Hacı Osman K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden anne ile baba tutuklandı.Kadıköy, İçerenköy'de 4 Ocak 2001'de meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş, evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis yaptığı incelemede küçük kızın başına bir çekiçle vurularak öldürüldüğünü ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kesildiğini tespit etmişti. Hande Çinkitaş'ın 13 yerinden bıçakladığı belirlenmişti. Bugüne kadar polisin yaptığı çalışmalarda katil ya da katillere dair bir ize ulaşılamamıştı.