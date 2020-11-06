Deniz ortasında kalan 93 göçmen kurtarıldı

İzmir'inDikili ilçesi Kabakum açıklarında, içerisinde yabancı uyrukluların olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, 21 sığınmacıyı kurtardı. Foça ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlardaki 37 sığınmacı karaya çıkarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında ise can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu istihbaratı alındı. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botları, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.