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Deniz ortasında kalan 93 kurtarıldı

Giriş Tarihi: 6.11.2020 ABONE OL
Deniz ortasında kalan 93 göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi Kabakum açıklarında, içerisinde yabancı uyrukluların olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, 21 sığınmacıyı kurtardı. Foça ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlardaki 37 sığınmacı karaya çıkarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında ise can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu istihbaratı alındı. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botları, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Deniz ortasında kalan 93 göçmen kurtarıldı
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