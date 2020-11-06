Depremin simge çocuklarından Ayda, normal odaya alındı

Ege Denizi'nde Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi tamamlandı. Ayda, bu sabah cerrahi servisinde normal odaya alındı.

Öte yandan halen hastanede 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 21 depremzedenin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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