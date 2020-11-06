Devrilen traktörden sağ çıktılar

Çanakkale merkeze bağlı Kemelli Köyü'nde odun yüklü traktör ağır yük ve kayganlaşan yolda dikkatsizlik sonucu devrildi. Odunların yola saçıldığı kazada kasada bulunan 1 kişi ve traktör sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Işıklar ve Kemel Köyü arasındaki karayolunda meydana geldi. Sürücü Hasan G. (45) yönetimindeki 17UU 090 plakalı traktör yağış ve aşırı tonaj nedeniyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan traktör kayganlaşan yolda takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Hasan G. ve Cahit Y. (23) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH