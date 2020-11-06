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Son dakika haberleri: Enişte-kayınbirader kovalamacasında ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberleri... 'da gece saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Kayınbirader ve enişte oldukları öğrenilen iki kişi arasındaki tartışmada taraflardan M.Y. isimli kişi, otomobiline binip olay yerinden uzaklaşınca diğeri de kendi aracı ile peşinden gitti. M.Y.'yi iki araç kovalarken bu sırada araçlar birbiri ile çarpışarak çevredeki otomobillere çarptı. Çok sayıda aracın hasar gördüğü kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kovalamacaya karışan araçlardan birinin motorunun koptuğu görüldü. İşte Çorum'daki dehşet gecesinden son dakika kareleri.

İHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 09:38 Son Güncelleme: 6.11.2020 09:57 ABONE OL
Son dakika: Enişte-kayınbirader kovalamacasında ortalık savaş alanına döndü

Kaza, sabaha karşı Buharaevler mahallesinde meydana geldi. İddialara göre kayınbirader ve enişte oldukları öğrenilen M.Y. ile Ö.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., aracına binerek uzaklaşmaya başladı.

Son dakika: Enişte-kayınbirader kovalamacasında ortalık savaş alanına döndü

Bunun üzerine Ö.Ö. ve K.A. otomobilleri ile M.Y.'yi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında otomobillerden ikisi birbiriyle çarpışırken savrulan otomobiller caddede park halindeki 3 araca daha zarar verdi. Kazaya karışan araçlardan birisi ise olay yerinden kaçtı.

Son dakika: Enişte-kayınbirader kovalamacasında ortalık savaş alanına döndü

KOPAN MOTOR YAYA GEÇİDİNE DÜŞTÜ, YÖN LEVHASI YIKILDI, ÇÖP KONTEYNIRLARI DEVRİLDİ

Kazanın ardından cadde savaş alanına döndü. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan kopan parçalar etrafa saçıldı.

Son dakika: Enişte-kayınbirader kovalamacasında ortalık savaş alanına döndü

Bir otomobilin kopan motoru yaya geçidine düşerken refüjde bulunan yön levhası yıkıldı. Kaldırım kenarında bulunan 2 çöp konteyneri de devrildi.

Son dakika: Enişte-kayınbirader kovalamacasında ortalık savaş alanına döndü

Kazada M.Y. yaralanırken yaralı sürücü sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi | Video

Son dakika: Enişte-kayınbirader kovalamacasında ortalık savaş alanına döndü

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika: Enişte-kayınbirader kovalamacasında ortalık savaş alanına döndü

İŞTE ÇORUM'DAKİ KAYINBİRADER-ENİŞTE DEHŞETİNDEN KARELER!

Son dakika: Enişte-kayınbirader kovalamacasında ortalık savaş alanına döndü

İŞTE ÇORUM'DAKİ KAYINBİRADER-ENİŞTE DEHŞETİNDEN KARELER!

Son dakika: Enişte-kayınbirader kovalamacasında ortalık savaş alanına döndü

İŞTE ÇORUM'DAKİ KAYINBİRADER-ENİŞTE DEHŞETİNDEN KARELER!

Son dakika: Enişte-kayınbirader kovalamacasında ortalık savaş alanına döndü

İŞTE ÇORUM'DAKİ KAYINBİRADER-ENİŞTE DEHŞETİNDEN KARELER!

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Son dakika haberleri: Enişte-kayınbirader kovalamacasında ortalık savaş alanına döndü
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