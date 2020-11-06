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'ta korkunç olay! 4. kattan parka düştü

'ta iddiaya göre 4'üncü katlarındaki evlerinin camında temizlik yapan genç kadın, metrelerce yüksekten evin önündeki parka düştü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 12:25 ABONE OL
Esenyurt'ta korkunç olay! 4. kattan parka düştü

Olay, Turgut Özal Mahallesi 50'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre genç kadın 4'üncü katlarındaki evlerinin camında temizlik yaparken metrelerce yüksekten çocuk parkına düştü.

Parkın korkuluklarına çarpan kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve kadının ailesi sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Parkın korkuluklarına çarpan kadına 112 ekipleri uzun süre yerde kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kadının düştüğü yere gelen polis ekipleri parka çevresine şerit çekerek konuyla ilgili çok yönlü incelemeye başladı.


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Esenyurt'ta korkunç olay! 4. kattan parka düştü
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