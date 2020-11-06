Eski nişanlı dehşet saçtı! Anne ve kızını öldürdüğü anlar güvenlik kamerasında

İğret, bulunduğu yeri öğrenen ağabeyi ve polisin yaklaşık 2 saat süren çabalarına rağmen başına dayadığı tabancayı, "Bu dünyamı ve ahiretimi yaktım. Yaşamanın bir anlamı kalmadı" diyerek ateşledi. Ağır yaralı olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Ömer İğret, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.