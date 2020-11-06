'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla ev kadınlarını dolandırıyorlardı... Yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda ilanı veren 16 şüphelinin kimliğini saptadı. Belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen polis, aralarında bir kadının da bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı. B.S., E.Ç., S.Ç., K.S.Ç., A.Y., A.G., O.A. ve A.A. adlı kadın şüpheli, adliyeye sevk edildi.