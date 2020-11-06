Eyyübiye Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

İhalesi yapılan ve çalışmaların başlayacağı alanın 2021 yılında hizmete sunulacağı belirtildi. Bölgenin en büyük Millet Bahçesi olma özelliğini taşıyan ve 180 dönümlük alana yapılacak olan projenin ihalesi 5 Kasım'da yapıldı. İhalesi yapılan ve çalışmaların başlayacağı alanın 2021 yılında hizmete sunulacağı belirtildi.

İÇERİSİNDE MESİRE ALANLARI, ÇOCUK OYUN ALANLARI...

Akçakale yolu üzerindeki Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi arazisinde 180 dönümlük alana yapılacak olan Millet Bahçesi yeri daha önceden Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsisi Eyyübiye Belediyesine yapılmıştı. İçerisinde mesire alanları, çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, bisiklet parkuru, yürüyüş yolları ile vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri alanları barındıracak olan Millet Bahçesinin yapımına kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Eyyübiye ilçemiz herşeyin en güzeline layık. Bölgenin en büyük Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı. Yapım çalışmaları başlıyor. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.