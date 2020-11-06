Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri FETÖ şüphelisi yakalandı

şüphelisi yakalandı

’da silahlı terör örgütüne üye olan ve hakkında yakalama kararı bulunan .

İHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 18:03 ABONE OL
FETÖ şüphelisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, FETÖ terör örgütünün Malatya'daki yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olan, Bylock programı kullanmak ve 'abilik' yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahsa yönelik operasyon yapıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İcra edilen operasyon sonucu şüpheli, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca devam ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ şüphelisi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA