FETÖ şüphelisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, FETÖ terör örgütünün Malatya'daki yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olan, Bylock programı kullanmak ve 'abilik' yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahsa yönelik operasyon yapıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İcra edilen operasyon sonucu şüpheli, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca devam ediliyor.