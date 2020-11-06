Fırat’ın somonu Norveç’e rakip oldu

Fırat Nehri'nde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Karkamış ilçesi arasında kalan bölümde kurulan kafeslerde yetiştiştirilen yerli somon balıkları, Norveç somon balığı olarak tüm dünyaya satılıyor. Fırat Nehri'nde yıllık yaklaşık 15 bin ton balık üretilirken bunun yüzde 80'ini ise somon balığı oluşturuyor. Sürekli soğuk olması nedeniyle yılın 12 ayı Fırat Nehri'nde üretimi yapılan somon balıkları canlı olarak da Karadeniz'e gönderiliyor. Ömer Tunç tezgahlardaki somonların yüzde 90'ının bu bölgeden yetiştirildiğini söyleyerek, "Türk somonu Norveç somonundan daha kaliteli ve lezzetlidir. Norveç somonu diye satılan somonun çoğu Türk somonu" dedi. İHA