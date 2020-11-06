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Girdiği iş yerinde çalmadık şey bırakmadı

faaliyet gösteren bir tekstil firmasından, içeride bulunan personele ait para, cüzdan, cep telefonu ve çantasını çalınması ile ilgili çalışma yapan emniyet ekipleri,  olayın zanlısı olarak tespit ettiği H.K isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 6.11.2020 17:20 ABONE OL
Girdiği iş yerinde çalmadık şey bırakmadı

Koceli'ninGölcük İlçesinde bir tekstil atölyesine giren hırsız ne bulduysa çaldı. 16 ayrı suçtan sabıkası olan şüpheliyi polisler yakaladı. Gölcük'e bağlı Merkez Mahallesi Turgut Sayın Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesine giren hırsız, iş yerinde çalışan personele ait olan bin 395 lira para, 5 cep telefonu, 2 cüzdan, 3 anahtar, 2 sarı plaka isimlik ve 1 dizüstü bilgisayarı çantasını çaldı.

Yapılan ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın failinin 16 ayrı suçtan sabıkalı H.K olduğunu tespit etti. Polis ekipleri düzenlediği operasyon ile H.K'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli tamamlanan işlemleri sonrası Gölcük Adliyesine sevk edildi.

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Girdiği iş yerinde çalmadık şey bırakmadı
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