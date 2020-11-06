Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Giresun'da dere taştı, iş makineleri toprak altında kaldı

'da dere taştı, iş makineleri toprak altında kaldı

’da sağanak yağış nedeniyle taştı. Derenin taşması sonucunda yolunda yapım çalışmalarını sürdüren şirket şantiyesini su bastı. Selde dere kenarında sabit bulunan şantiyeye ait araç ve iş makineleri sürüklenerek toprak altında kaldı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 6.11.2020 15:40 ABONE OL
Giresun'da dere taştı, iş makineleri toprak altında kaldı

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tirebolu ilçesindeki Mursal Deresinin su seviyesi yükseldi. Tirebolu-Doğankent karayolunda 22 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinde menfez çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu, bir iş makinesi operatörü hayatını kaybetmişti. Tirebolu- Doğankent yolunda yol yapım çalışmaları yapan şirketin dere kenarında bulunan iş makineleri sel sularına kapılarak sürüklendi. Olayda herhangi bir can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

5 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan jandarma aracının, Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesiyle dereye düşmesi sonucu; jandarma uzman çavuşlar Onur Kıran, Burak Tok, Erdem Çıtır, Aykut Variyenli ve Sami Yılmaz şehit olmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun'da dere taştı, iş makineleri toprak altında kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA