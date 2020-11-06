Giresun'da dere taştı, iş makineleri toprak altında kaldı

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tirebolu ilçesindeki Mursal Deresinin su seviyesi yükseldi. Tirebolu-Doğankent karayolunda 22 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinde menfez çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu, bir iş makinesi operatörü hayatını kaybetmişti. Tirebolu- Doğankent yolunda yol yapım çalışmaları yapan şirketin dere kenarında bulunan iş makineleri sel sularına kapılarak sürüklendi. Olayda herhangi bir can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

5 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan jandarma aracının, Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesiyle dereye düşmesi sonucu; jandarma uzman çavuşlar Onur Kıran, Burak Tok, Erdem Çıtır, Aykut Variyenli ve Sami Yılmaz şehit olmuştu.