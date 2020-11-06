Gözaltına alındı gazetecilere böyle seslendi: Dayı beni güzel çek

Kendilerini yasal bahis sitesi olarak tanıtan çete, bir yandan da eski, geçersiz hale gelmiş olan avukatlık kartımı bir yerden temin etmişler ve sözde yasal bahis sitelerinin avukatı olduğumu herkese söyleyerek, vatandaşları korkutup, paniğe kapılmalarını sağlayıp, bu korkularından faydalanarak insanları dolandırmışlar. Bu süreçte maalesef vatandaşlar bizi kimliğimizi kullandıkları için şikayet ettiler. Birçok ilde biz de mecburen şüpheli olarak ifade verdik. Ancak olayları anlattığımızda kolluk güçleri ve savcılar bize haklılık verdiler" diye konuştu.