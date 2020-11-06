Gözleri görmeyen eşeği çocukların elinden kurtardı

ELAZIĞ'IN Doğukent Mahallesi'nde Ferhat Turgut adlı vatandaş, çocukların hırpaladığı gözleri görmeyen eşeği kurtarıp hayvan polisine ihbarda bulundu. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde kontrol edilen eşeğin bir gözünün tamamen kapandığı diğer gözündeki katarakt için İstanbul'da tedavi imkânı bulunduğu öğrenildi. Öğle molasını eşeği ziyarete ayıran Turgut, "Hayvanların kimliği olmalı" dedi ve imkânı olan vatandaşlardan eşeğin tedavisi için destek istedi. İçişleri Bakanlığı'nın yakın zamanda kullanıma sunduğu HAYDİ adlı telefon uygulamasıyla artık hayvan istismarına daha hızlı müdahale edilebiliyor.