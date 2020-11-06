Haliliye halı sahalarına kavuşuyor

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi başkanı Mehmet Canpolat, seçim vaatleri arasında bulunan bölgesel semt sahaları projesinin yol haritasını çizdi. Çamlıdere Mahallesi'nde halı saha yapılacak olan bölgeye giderek incelemelerde bulunan Canpolat, 6 farklı merkezi bölgede yapılacak olan halı sahalardan biri de Çamlıdere Mahallesinde yapılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Canpolat'a, "Şuan Çamlıdere Mahallemizdeyiz. Haliliye Belediyesi olarak seçim öncesi vaatlerimiz arasında bölgesel halı sahaları yapıp gençliğimizi, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı spor yönünden destekleyeceğimizi söylemiştik. Bu doğrultuda ihalemizi gerçekleştirdik. Daha önce mahallemizin köy için asfaltlama çalışmalarını tamamlamıştık. Şimdi de söz verdiğimiz gibi halı sahamız için gerekli çalışmaları tamamladık. Şimdi burada yer teslimini gerçekleştiriyoruz. Mahallemizde çok güzel ve modern bir halı saha yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." açıklamasında bulundu.

Çamlıdere Mahalle Muhtarı Halit Kaya ise "Halı saha bizler için çok önemliydi. 1997'de kurulmuş bir amatör takımımız bulunuyor. Bu kapsamda bu halı saha bölgede civar mahallelerde sporcu alt yapı için çok önemli bir hizmet olacak. Başkanımız bizleri ziyaretlerinde bunun sözünü vermişti. Sözünü yine tuttu. Biz kendisinden razıyız Allah ondan razı olsun" dedi. Başkan Canpolat ve beraberindekiler incelemelerin ardında bölgeden ayrıldı.