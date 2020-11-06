HES kodu nasıl, nereden alınır ve kaç gün geçerli? SMS, Hayat Eve Sığar ve e-Devlet ile HES kodu alma, sorgulama ekranı!

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kodu nasıl, nereden alınır ve kaç gün geçerli? , Hayat Eve Sığar ve e-Devlet ile HES kodu alma, sorgulama ekranı!

kodu alma işlemi yapmak isteyen binlerce vatandaş konuyla ilgili araştırmalarına devam ederken bilindiği üzere bu kodun temini için iki farklı yöntem bulunuyor. Vatandaşlar telefonlarından gönderecekleri ile beraber işlemlerini tamamlayabiliyor. Dilerlerse Hayat Eve Sığar uygulamalarını telefonlarına indirerek bu kodun temini sağlayabiliyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma işlemi nereden yapılır, SMS ile nasıl alınır? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 6.11.2020 12:59 Son Güncelleme: 6.11.2020 13:00 ABONE OL
HES kodu alma ekranı: HES kodu SMS veya e-Devlet ile nasıl alınır, kaç gün geçerli?

Ülkemizdeki pandemi sürecinde koronavirüse tedbiren hayatın birçok alanında zorunlu kılanan kodu alma işlemi ile vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gerek sınavlara girişte gerekse kamu kurum ve kuruluşlardaki işlemlerde vatandaşlardan bu kod istenirken bilindiği üzere son olarak ulaşımda da bu kodun zorunlu kılındığı bildirilmişti. Bu kapsamda konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanmış oldu. Peki, HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma işlemi nereden yapılır, ile nasıl alınır? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

HES KODU NEDİR, NASIL VE NEREDEN ALINIR? E DEVLET VE SMS İLE HES KODU ALMA!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan HES kodu düzenlemesi, artan vakalarla birlikte tedbir amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında, ulaşımda, hastane, üniversite ve ÖSYM sınavlarında vatandaşlardan istenen bu kodu almak için Hayat Eve Sığar uygulaması veya SMS yöntemi kullanılabiliyor.

HES kodu alma ekranı: HES kodu SMS veya e-Devlet ile nasıl alınır, kaç gün geçerli?

SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden " Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. " Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

HES KODU NEDİR?

HES KODU SEYAHAT İZİN BELGESİ YERİNE GEÇMEZ !!!

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

HES kodu alma ekranı: HES kodu SMS veya e-Devlet ile nasıl alınır, kaç gün geçerli?

HES KODU NE İŞE YARIYOR?

kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

HES kodu alma ekranı: HES kodu SMS veya e-Devlet ile nasıl alınır, kaç gün geçerli?

HES KODU NASIL ALINIR?

kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden " kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

HES kodu alma ekranı: HES kodu SMS veya e-Devlet ile nasıl alınır, kaç gün geçerli?

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

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HES kodu nasıl, nereden alınır ve kaç gün geçerli? SMS, Hayat Eve Sığar ve e-Devlet ile HES kodu alma, sorgulama ekranı!
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