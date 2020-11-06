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tacirlerine şok operasyon: 3'ü çocuk, 2'si kadın rehine kurtarıldı

’un ilçesinde çete üyeleri tarafından gönderme vaadiyle kandırılarak rehin alınan 3'ü çocuk, 2'si kadın , polisin operasyonu ile kurtarıldı. Operasyonda, İnsanları rehin tutan 2 Afgan çete üyesi ile bir kurusıkı tabanca, bıçak ve bir miktar plastik kelepçe ele geçirdi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 19:26 ABONE OL
İnsan tacirlerine şok operasyon: 3'ü çocuk, 2'si kadın 14 Afgan rehine kurtarıldı

İstanbul Esenyurt'ta bir evde Afgan mültecilerin rehin tutulduğu ihbarı Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Afgan mültecilerin Pınar Mahallesi'deki bir binanın bodrum katında tutulduğunu belirledi.

REHİN ALINDI

Söz konusu adrese dün operasyon yapan ekipler, kapıyı çaldıklarında evden "bizi kurtarın" sesleri duydu. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, içeride 3'ü çocuk, 2'si kadın 14 Afganistan uyruklu kişinin rehin alındığını tespit etti. 14 kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Operasyonda, evde bulunan 2 Afgan çete üyesi ile bir kurusıkı tabanca, bıçak ve bir miktar plastik kelepçe ele geçirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ


Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada yurt dışına gönderme vaadiyle mültecilerle anlaşan çete üyelerinin, daha sonra söz konusu adreste silahla tehdit ederek rehin aldığı öğrenildi. Çete üyelerinin işkence ettiği mültecilerin yurt dışındaki yakınlarından para talep ettiği belirlendi. Mülteciler Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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İnsan tacirlerine şok operasyon: 3'ü çocuk, 2'si kadın 14 Afgan rehine kurtarıldı
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