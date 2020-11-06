Isparta’da 3 yaşındaki çocuk hareket halindeki otomobilden düştü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı

Kaza, dün akşam İskender Mahallesi'nde bulunan Çayboyu yolunda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen 3 yaşındaki çocuk, yolda hareket halindeki bir otomobilin açılan sağ ön kapısından yola düştü. Yola düşen çocuğun yardımına başka bir araçtan inen sürücü yetişti. O anlar arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Küçük çocuk kazadan yara almadan kurtuldu.