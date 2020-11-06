İstanbul’da yağmurla serinledi

İstanbul'da iki gündür devam eden yağmurla birlikte hava 15 derecelere kadar düşüş görüldü. Sağanak yağmurla birlikte hayat olumsuz etkilendi. Trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da yağmur etkisini devam ettirirken işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmura önlem alırken bazıları da çantalarını başlarına tutarak yürümeyi tercih etti. Taksim Meydanında Beşiktaş'ta da birçok kişi yağmura rağmen spor yapmaya devam etti. Yağmurda ıslanmak istemeyenler koşarak saçak altlarına sığındı.

İstanbul'da iki gündür devam eden sağanak yağıştan trafik de olumsuz etkilendi. Meteoroloji Müdürlüğü tespitlerine göre ise yağışın cumartesi günü aralıklı olarak etkili olacağı daha sonra yerini bulutlu ve güneşli havaya bırakıp hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi.