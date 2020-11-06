İzmir'de arama çalışmalarına katılmıştı... "Ayda'nın o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor"

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Adana'dan da deprem bölgesine ekipler sevk edildi. Depremden kısa bir süre sonra İzmir'e giden Adana UMKE ekiplerinden 7 kişi, enkaz altında kalan birçok vatandaş için yapılan arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Adana UMKE ekipleri, arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından kente döndü. İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, İzmir'e destek için giden 7 UMKE personeline plaket takdim etti.
'GÖZ GÖZE TEMAS KURUP, KURTARMAK ÇOK KUTSAL BİR GÖREV'
Adana UMKE ekibinde paramedik olarak görev yapan Süleyman Yıldırım, depremin meydana gelmesinin ardından kısa sürede hazırlık yaparak 7 arkadaşı ile birlikte İzmir'e ulaştıklarını söyledi. Yıldırım, İzmir'de Afet Koordinasyon Merkezi'nin vermiş olduğu görevlerle arama ve kurtarma görevlerinde bulunduklarını söyledi. Kurtarma çalışmaları sırasında insanlarla göz göze temas kurup yardım edilmesinin kutsal bir görev olduğunu belirten Yıldırım, "Depremde 91 saat sonra enkazdan çıkartılan Ayda kızımızın çıkarılması esnasında koridor ekibinde görev alıyorduk. Ayda ile göz geldim. Onun o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor" diye konuştu.
'BÜYÜK BİR DAYANIŞMA VE ÖZVERİ SÖZ KONUSU'
Adana Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Adnan Atılgan ise Türkiye genelinde 12 bin, Adana'da 216 UMKE gönüllüsü olduğunu belirterek, "Türk milleti, büyük bir millet. Dayanışma kültürümüz çok yüksek. Sağlık ordularımızda her halükarda büyük bir dayanışma ve özveri ile çalışmakta. İzmir depreminde olduğu gibide bu memlekette, bu tarz felaketlerde el ele vererek devletin tüm kurumları en iyi hizmeti vermiştir" dedi.
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