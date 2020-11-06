İzmir'de arama çalışmalarına katılmıştı... "Ayda'nın o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor"

'BÜYÜK BİR DAYANIŞMA VE ÖZVERİ SÖZ KONUSU'

Adana Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Adnan Atılgan ise Türkiye genelinde 12 bin, Adana'da 216 UMKE gönüllüsü olduğunu belirterek, "Türk milleti, büyük bir millet. Dayanışma kültürümüz çok yüksek. Sağlık ordularımızda her halükarda büyük bir dayanışma ve özveri ile çalışmakta. İzmir depreminde olduğu gibide bu memlekette, bu tarz felaketlerde el ele vererek devletin tüm kurumları en iyi hizmeti vermiştir" dedi.

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