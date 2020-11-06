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’deki yıkımlarda bayrak hassasiyeti

’de, ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımına bugün de devam edildi. Bunlardan biri olan Egemen Apartmanı’nın yıkımı başlamadan önce, nedeniyle asılan bayraklar tek tek toplandı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 14:38 ABONE OL
İzmir’deki yıkımlarda bayrak hassasiyeti

İzmir'de, ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımına bugün de devam edildi. Bunlardan biri olan Egemen Apartmanı'nın yıkımı başlamadan önce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan bayraklar tek tek toplandı.

İzmir'de, 114 kişinin hayatını kaybettiği, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok bina hasar gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda belirlenen acil yıkılması gereken binalardan biri olan Egemen Apartmanı'nda da yıkım başladı. Ekipler, yıkıma başlamadan önce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan ve içeriye girilemeyince balkonlarda kalan bayrakları tek tek bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler tarafından özenle katlanan bayraklar, Egemen Apartmanı sakinlerinden Zafer Dilekmen'e teslim edildi. Dilemken ve polis ekipleri, bayrakları öpüp alnına koydu. Dilemken, "Öncelikle bayrak. Zaten evlerimiz yıkıldı, bari hiç değilse bayraklarımızı kurtaralım dedik" diye konuştu.

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İzmir’deki yıkımlarda bayrak hassasiyeti
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