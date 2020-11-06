Kanser olduğunu öğrendi, 2 saat sonra hayatını kaybetti

İzmit'in İlçesi Bekirpaşa Mahallesinde yaşayan 39 yaşındaki Fatih Akbaş, 15 gün önce rahatsızlandı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Akbaş, rahatsızlıkları nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine giderek bir dizi kontrolden geçti. Sonuçları için 15 gün sonraya gün verildi. Sonuçları bugün öğle saatlerinde çıkan Fatih Akbaş'a Lenfoma veya akciğer kanseri olabileceği tanısı konuldu. Öğlen saatlerinde tetkiklerinin sonuçlarını alan genç, daha tedavisi başlamadan, 2 saat sonra fenalaştı.

Yine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk müdahalesi yapılan ve İzmit'de bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akşam saatlerinde hayatını kaybeden Ak Parti İzmit İlçe yöneticilerinden Ömer Akbaş'ın kuzeni de olan Fatih Akbaş'ın cenazesinin, Mimar Sinan Camiinde Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Tavşantepe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.