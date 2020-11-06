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Karantina ihlali yapan 23 kişi yakalandı

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında, alınan tedbirlere istinaden yapılan günlük denetimler devam ediyor. ’nde Perşembe günü yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 23 kişi yakalanarak idari para cezası uygulandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 6.11.2020 11:05 ABONE OL
Karantina ihlali yapan 23 kişi yakalandı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında günlük olarak yapılan denetimde aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Kocaeli genelinde bu kapsamda perşembe günü gerçekleştirilen uygulamalarda bin 794 iş yeri denetlendi. 21 bin 860 kişiye ise kimlik kontrolü yapıldı.

Uygulamalarda karantina ihlali yapan 23,maske takma kuralına uymayan 209 kişi ve 4 işyeri, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişi ve 1 işyeri, Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 iş yerine ve ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 2 sürücüye olmak üzere toplam 249 idari ceza kesildi. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 52 kişi yakalandı.

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Karantina ihlali yapan 23 kişi yakalandı
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