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Karantinada olması gereken kişi jandarmaya yakalandı

'te karantinada olması gereken Kovid-19 temaslısı bir kişi, jandarma tarafından yolcu otobüsünde yapılan denetimde yakalandı.Ekipler, otobüsten indirdikleri şahsı kontrol noktasına istenen ambulans ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı erkek öğrenci yurduna gönderdi.

AA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 22:15 ABONE OL
Karantinada olması gereken kişi jandarmaya yakalandı

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında denetim yaptığı sırada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

HES kodu ile sorgulama yapan ekipler, araçta bulunan A.Y'nin vaka temaslısı olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Ekipler, otobüsten indirdikleri şahsın kontrol noktasına istenen ambulans ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı erkek öğrenci yurduna sevkini sağladı.

A.Y, zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulurken hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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Karantinada olması gereken kişi jandarmaya yakalandı
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