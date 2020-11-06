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Kartepe’den ’ya Eşme ayvası

Başkanı Mustafa Kocaman, ’dan, sosyal medyada Eşme Ayvası programı ile ilgili mesaj yazan ve eşinin hamile olduğunu, daha önce yediği Eşme ayvasının tadını unutamadığını söyleyen Şanlıurfalı öğretmene kayıtsız kalamadı. Hemen Şanlıurfa’ya Eşme ayvası ve cezeryesi gönderdi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 6.11.2020 10:33 ABONE OL
Kartepe’den Şanlıurfa’ya Eşme ayvası

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde, geliri KOÜ Vakfı'na bağışlanarak dar gelirli öğrencilerin eğitime destek vermek amacıyla Ormanya'da Eşme ayvası satışı yapıldı. Sosyal medya üzerinden, Eşme ayvasının satışını gören ve Şanlıurfa Viranşehir'de öğretmenlik yapan Umut Horzum, eşinin hamile olduğunu daha önce yediği Eşme Ayvasının tadını unutamadığını dile getirdi. Bu mesajı görür görmez dikkate alan Kocaman, hazırlattığı Eşme ayvası ve cezeryenin hemen Şanlıurfa'ya gönderilmesini sağladı.

KOCAMAN'A TEŞEKKÜR

Kocaman'ın talimatıyla kendilerine ulaştırılan Eşme ayvası ve cezerye için teşekkür eden Horzum eşiyle birlikte fotoğrafını çekerek teşekkürlerini iletti. Öğretmen Horzum, mesajında "Kartepe'den Şanlıurfa Viranşehir'e "Eşme Ayvası" isteğimizi yerine getiren Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ve Kartepe Belediyesi ailesine teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi.

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Kartepe’den Şanlıurfa’ya Eşme ayvası
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