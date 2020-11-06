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Kıbrıs Gazisi, Cemevi’nden askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

’da vefat eden Kıbrıs Gazisi Haydar Yıldız (67), memleketi ’de askeri tören düzenlendi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 6.11.2020 12:48 ABONE OL
Kıbrıs Gazisi, Cemevi’nden askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Haydar Yıldız'a, memleketi Tunceli'de düzenlenen askeri törenle veda edildi.

Hacı Bektaş-ı Vekili Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'nde düzenlenen törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naim Tavlı, Vali Yardımcısı Osman Şahin, gazinin yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı.

Yıldız için cemevinde düzenlenen törenin ardından naaşı Nazımiye İlçesi'ne bağlı Büyükyurt Köyü'nde toprağa verildi.

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Kıbrıs Gazisi, Cemevi’nden askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
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