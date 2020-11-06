Kızı “Babam annemi vurdu” dedi anne, kaza olduğunu öne sürdü

Konya'nın Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi'nde yaşanan olayda market işleten Halime Dirhemsiz (36), kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Vedat Dirhemsiz (44) ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, Halime Dirhemsiz marketin kasasındaki ruhsatlı tabancasını, kızına verip eve göndermek istedi. Vedat Dirhemsiz ise eşinin tabancayı kendisine karşı kullanabileceğini düşünerek, elinden almak için hamle yaptı. Bu sırada meydana gelen kargaşada tabanca ateş alınca Halime Dirhemsiz karın boşluğundan vuruldu. Olaya tanık olan çiftin 17 yaşındaki kızı İ.D. 155'i arayarak, "Babam annemi vurdu" diye ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halime Dirhemsiz ifadesinde, "Ruhsatlı tabancamı eve göndermek için kızım İ.D.'yi markete çağırdım. Kasada bulunan tabancayı alıp, arkamdan geçirmeye çalışırken elimi çarpınca ateş aldı. Kazara vuruldum" dedi. Eşini vurmadığını öne süren Vedat Dirhemsiz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.