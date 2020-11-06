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'de ev hırsızlığından yakalanan kişi 46 suçtan sabıkalı çıktı

  meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olayının  faili olarak aranan  M.C.K ’da yakalandı. Yakalanan zanlının 46 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 6.11.2020 21:36 Son Güncelleme: 6.11.2020 21:55 ABONE OL
Kocaeli'de ev hırsızlığından yakalanan kişi 46 suçtan sabıkalı çıktı

Edinilen bilgilere ve iddialara göre; Gebze İlçesinde 19 Ekim 2020 günü meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak soruşturma başlatan Kocaeli Polisi, olay yerinde yapmış olduğu incelemeler ve çevredeki kamera kayıtlarından olayı M.C.K isimli daha öncede çoğunluğu hırsızlık olmak üzere tam 46 ayrı suçtan sabıkalı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

yapılan araştırmalar sonucu olayın failinin İstanbul'da olduğunu tespit eden emniyet güçleri düzenledikleri operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlan ve Gebze Adliyesine sevk edilen M.C.K tutuklanarak cezaevine kondu.

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Kocaeli'de ev hırsızlığından yakalanan kişi 46 suçtan sabıkalı çıktı
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