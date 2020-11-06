Mahrem imam öğretim görevlisi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Konya Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim görevlisi R.Ö. gözaltına alındı.

Ankara merkezli yürütülen FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imam olduğu ileri sürülen 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 37 ilde bu sabah eş zamanlı yapılan operasyonda Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi R.Ö. de (33) gözaltına alındı. R.Ö.'nün jandarma içerisindeki personele mahrem imamlık yaptığı iddia edildi. R.Ö'nün evindeki aramalarda ise dijital materyallere el konuldu.