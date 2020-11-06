Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberine göre, bugün yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. MGM'nin 6 Kasım hava durumu rapora göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kırklareli kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İskenderun Körfezi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Van'ın güneyinin, Şırnak ve Hakkâri'nin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞLAR KUVVETLİ GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu ve yeni hafta için sağanak yağış uyarılarında bulundu. İşte MGM tarafından yapılan son dakika uyarıları…