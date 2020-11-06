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Meteoroloji’den sağanak yağış ve uyarısı geldi! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerini içeren raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün özelinde yapılan değerlendirmelere göre; Yurdun belli başlı kesimlerinde yoğun yağışların etkili olması bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte MGM tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısı…

Giriş Tarihi: 6.11.2020 09:50 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

'nden gelen haberine göre, bugün yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. MGM'nin 6 Kasım rapora göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kırklareli kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İskenderun Körfezi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Van'ın güneyinin, Şırnak ve Hakkâri'nin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞLAR KUVVETLİ GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu ve yeni hafta için sağanak yağış uyarılarında bulundu. İşte MGM tarafından yapılan son dakika uyarıları…

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

6 KASIM CUMA HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

7 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

8 KASIM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

9 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

10 KASIM SALI HAVA DURUMU RAPORU

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Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?
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