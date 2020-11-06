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Milli teknolojide son dakika haberi: Büyük test gerçekleşti! Milli kamera işaretledi, Milli SİHA vurdu

’nin Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğinde önemli bir son dakika haberi geldi. Milli teknoloji alanında bir kritik adım daha atıldı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı ), Aselsan tarafından geliştirilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 6.11.2020 14:21 Son Güncelleme: 6.11.2020 14:28 ABONE OL
Milli teknolojide son dakika haberi: Büyük test gerçekleşti! Milli kamera işaretledi, Milli SİHA vurdu

Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2, entegrasyon çalışmaları devam eden Aselsan CATS elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ile dün önemli bir teste imza attı. Baykar Uçuş ve Eğitim Merkezi'nden kanatlarında Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) cansız mühimmatlarıyla havalanan Bayraktar TB2, milli kamera sistemi CATS tarafından yapılan lazer hedefleme ile başarılı bir atış gerçekleştirdi.

LAZER HEDEFLEME İLE VURULDU

Bayraktar TB2'den atılan lazer arayıcı başlığa sahip MAM-L, Saroz Körfezi'ndeki Hedef Adası'na yerleştirilen hedefi, CATS tarafından yapılan lazer işaretleme ile yüksek irtifa ve uzak mesafeden tam isabetle vurdu.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Test uçuşları kapsamında CATS'in yüksek hızla hareket eden hedefleri kitleme ve takip özellikleri denendi. Milli kamera sistemi tüm testleri başarıyla geçti. CATS'in kullanıcı arayüzünde "Milli Teknoloji Hamlesi" mesajı da yer alıyor.

Aselsan, Baykar ve Roketsan'ın güç birliği!

Geçtiğimiz hafta yapılan test uçuşlarına Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar ile Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de katılmıştı. Türk savunma sanayiinin önemli firmaları Aselsan, Baykar ve Roketsan'ın güç birliği ile yürütülen entegrasyon çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

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Milli teknolojide son dakika haberi: Büyük test gerçekleşti! Milli kamera işaretledi, Milli SİHA vurdu
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