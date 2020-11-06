Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango 5 Kasım Süper Loto sonuçları ile kazanan numaralar...

Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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