Muğla’da yeni koronavirüs tedbirleri: 22.00’den sonra işyerleri kapalı olacak

Muğla İl Hıfzısıhha Meclisi Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın 3 Kasım 2020 tarihli "Koronavirüs Ek Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında ek kararlar almak üzere toplandı. Toplantıda görüşülen konular doğrultusunda ek kararlar alındı.

SADECE YOLCULARA VE HAVALANI ÇALIŞANLARINA...

Buna göre; yerleşim birimleri sınırlarında kalmamak kaydıyla karayolları kenarlarında bulunan ve seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelim dinlenme tesislerinde bulunan işyerlerinin, Sadece yolculara ve havalanı çalışanlarına servis sağlayacak şekilde havaalanlarında bulunan işyerlerinin,

Sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik olmak üzere otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesislerinin muaf tutulmasına; Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulanmasına karar verildi.