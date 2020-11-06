Nusaybin'de sosyal medyada içme suyu provokasyonu

MARSU yetkililerinden alınan bilgilere göre, içme suyu ile ilgili yapılan paylaşımların dedikodu ve art niyetli olduğu bildirildi.

Nusaybin'e verilen içme suyu şebekesinde hiç bir sorun olmadığını belirten MARSU Yetkilileri, "Genel Müdürlüğümüzün Tesislerinde her hangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Su depolarımız sabit ekiplerimiz tarafından korunup kontrol edilmektedir. Suyumuz klorlanarak şehir şebekesine verilmektedir. Halkımız güvenle suyu kullanabilir" ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşların İçme suyu ile ilgili merak ettikleri tüm konularda 0541 713 4231 ve 0482 415 8110 telefonlarından bilgi alabilecekleri bildirildi.