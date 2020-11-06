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çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ 6 Kasım bilet sorgulama ekranı

Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişle birlikte 6 Kasım sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen çekilişte 10 bilen sadece bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 250 bin TL kazandırmıştı. Peki, 6 Kasım saat kaçta açıklanacak? On Numara 6 Kasım sonuçları MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, On Numara çekiliş sonucu açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.11.2020 16:34 ABONE OL
On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ 6 Kasım On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı

'da yeni dönem ile beraber çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. sonuçları, Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen çekilişte 10 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 250 bin TL kazandırmıştı. Bunun ardından da biletlerine olan ilgi daha da arttı.

6 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 1, 2, 10, 12, 15, 23, 25, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 48, 53, 54, 54, 60, 67, 71, 73, 79 oldu. 9 bilen 32 kişi oldu ve 4 bin 150 TL kazandı. 8 bilen kişi sayısı ise 576 oldu ve 288 TL ikramiye dağıtıldı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi, 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 6 Kasım On Numara sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ 6 Kasım On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı

çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ 6 Kasım On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ 6 Kasım On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ 6 Kasım On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı
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