On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ 6 Kasım On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango'da yeni dönem ile beraber On Numara çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. On Numara sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen çekilişte 10 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 250 bin TL kazandırmıştı. Bunun ardından da On Numara biletlerine olan ilgi daha da arttı.

6 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 1, 2, 10, 12, 15, 23, 25, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 48, 53, 54, 54, 60, 67, 71, 73, 79 oldu. 9 bilen 32 kişi oldu ve 4 bin 150 TL kazandı. 8 bilen kişi sayısı ise 576 oldu ve 288 TL ikramiye dağıtıldı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi, 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 6 Kasım On Numara sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;