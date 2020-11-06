Otomobile ateş etti, çıkan kavgada öldürüldü

Adana'nın ilçelerinden Feke'ye bağlı Bahçeçik mahallesinde önceki akşam meydana gelen olayda 36 yaşındaki Osman Cingöz adlı şahıs bilinmeyen bir nedenden dolayı akrabasına ait otomobile ruhsatsız tabancayla rast gele ateş etti.

Silah sesleri üzerine dışarı çıkan Ömer Cingöz (44) otomobiline ateş eden Osman Cingöz ile tartışarak elindeki tabancayı almak istedi. Bu sırada çıkan arbede sırasında Osman Cingöz boynundan vuruldu. Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Cingöz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer Cingöz, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.