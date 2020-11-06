Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otomobile ateş etti, çıkan kavgada öldürüldü

Otomobile ateş etti, çıkan kavgada öldürüldü

’nın Feke ilçesinde akrabasının otomobiline ateş ettiği iddia edilen Osman Cingöz, çıkan arbede sırasından boynundan tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 6.11.2020 11:09 ABONE OL
Otomobile ateş etti, çıkan kavgada öldürüldü

Adana'nın ilçelerinden Feke'ye bağlı Bahçeçik mahallesinde önceki akşam meydana gelen olayda 36 yaşındaki Osman Cingöz adlı şahıs bilinmeyen bir nedenden dolayı akrabasına ait otomobile ruhsatsız tabancayla rast gele ateş etti.

Silah sesleri üzerine dışarı çıkan Ömer Cingöz (44) otomobiline ateş eden Osman Cingöz ile tartışarak elindeki tabancayı almak istedi. Bu sırada çıkan arbede sırasında Osman Cingöz boynundan vuruldu. Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Cingöz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer Cingöz, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobile ateş etti, çıkan kavgada öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA