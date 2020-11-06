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Refüje çarpan motosikletteki 2 gençten acı haber...

’dan acı haber! Samsun'da yönetimindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü Mert Kaplan yaralanırken, arkasındaki ise yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Kaplan ise ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 16:25 Son Güncelleme: 6.11.2020 16:45 ABONE OL
Refüje çarpan motosikletteki 2 gençten acı haber...

Samsun'da kontrolden çıkıp refüje çarpan motosikletteki sürücü Mert Kaplan (20) ile arkasındaki Sümeyye Akyürek (18) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Kaplan yönetimindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü Mert Kaplan yaralanırken, arkasındaki Sümeyye Akyürek ise yaşamını yitirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Kaplan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Refüje çarpan motosikletteki 2 gençten acı haber...
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