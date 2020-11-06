Safranbolu’da yapılan el yapımı kilitleri açmak kolay değil

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Osmanlı mimarisinin en güzel örnekleri bulunuyor. Bunlardan biri de özel işçilikle yapılan anahtarlar… Safranbolu'da yaşayan Hüseyin Özdemir, 42 yıldır kilit ev anahtar yapıyor. 3 metre büyüklüğündeki konak kapılara içten monteli ve dış kısmında aynası olan kilitleri, demir ocağında kabartma ve eğe ile işleyerek yapıyor.

Koruma altında olan tarihi yapıların kilitlerinin de belirli bir standardı taşımak zorunda olduğunu belirten Özdemir, "Kilit işi ustalık ve beceri isteyen bir zanaat. Ustam 'Ben sana güveniyorum sen bunu öğrenirsin' dedi ve bana bu işi öğretti. Farklı desenler olarak üretiyoruz. Ama çalışma mekanizması olarak hepsi aynı. Çift kanat ve tek kanat kapılara kilit yapıyoruz. En çok ay yıldız ve lale desenli kapı kilitleri alınıyor. Çoğunlukta bunları yapıyoruz. Sadece Safranbolu ilçesindeki restore edilen tarihi evlerde değil, Türkiye'deki restore edilen tarihi evlerin kapılarında ürettiğimiz kilitler kullanılıyor. Hatta yurt dışından gelen konuklarımız el emeklerine büyük önem verdikleri için turistlik eşya diye alıyorlar." şeklinde konuştu.

"ZİNCİRİN SON HALKASIYIZ"

En büyük üzüntüsünün son usta olduğunu belirten Özdemir; "Gönül arzu eder ki çırağımız, kalfamız olsun, yetişsin. Ama şu anda zincirin son halkasındayız. Ümidimizi kesmedik, inşallah biri çıkar da 'Ustam bu işi öğret de ben bu işe devam edeyim' der. Şu anda çırak ya da arkamızdan gelen bir nesil görünmüyor. Gençlere de bir tavsiyem eğer okumak istemiyorlarsa bir zanaata yönelsinler. Bir zanaat öğrenerek hem bir ekmek kapısı açılır hem de işsizlik oranı düşer. Devlet de bu konuda zanaatkârlara yardımcı olursa gençlerimiz de internet ortamından, sokaklardan kurtulur, ayrıca yok olan veya olmak üzere olan Ata zanaatları da kurtulur." dedi.

Özdemir, böyle önemli mesleklerin bitmemesi için kursların açılması konusunda yetkililere seslenirken, kendisinin ise seve seve yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

UNESCO'NUN LİSTESİNDE!

Öte yandan, Safranbolu'da üretilen el yapımı evlerin kilitleri, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine yer alıyor.

Tarihi konakların kapılarında yer alan kilitler, çok özellikli olduğu için yapımı için büyük ustalık gerekiyor. Tek ve çift olmak üzere iki tip kapıların tek sürgülü kilitleri, sadece bir anahtara sahip ve bir anahtar diğer bir anahtara benzemez şeklinden ölçüsüne kadar her şeyi farklı olduğu için çilingirlerin bile açabilmesi mümkün olmuyor.