Şanlıurfa trafiğine uzaktan takip sistemi getirildi

Akıllı kavşaklar ve sinyalizasyon takip sistemi ile Şanlıurfa trafiği biraz daha rahatlayacak. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü ekiplerince hayata geçirilen "Görev Yönetim Sistemi" yazılımı ile sinyalizasyon arızalarının daha hızlı ve inovatif bir şekilde giderilecek.

KENT TRAFİĞİNİ RAHATLATMAK İÇİN...

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa kent trafiğini rahatlatmak için teknolojiden sonuna kadar yararlanıyor. Trafiğin seyrini etkilemeden anlık hata ve sorunları tespit eden sistem, arızalara hemen müdahale ediyor. Kent merkezinde sinyalizasyon çalışmaları yapılmış yüzlerce kavşakta anlık hataları ve sorunları uzaktan takip sistemi ile takip eden ve sorunların çözümünde teknolojiden yararlanan Büyükşehir Belediyesi, işini şansa bırakmıyor.

Sistemin ilk bir aylık kullanım süresinde arızaların belirlenmesi ve onarılması yüzde 46 arttı. Arıza raporlama sistemi ile kronik arızalar tespit edilebiliyor. Personellerin performans analizi ve mesai saatlerinde konumlarının tespiti yapılabiliyor. QR barkod sistemi ile depodan alınan tüm malzemeler kayıt altında tutulabiliyor. GPS özelliği sayesinde vakit kaybetmeden personellerin arıza yerine intikali sağlanıyor. Giderilen arıza sayıları ve konumları kayıt altına alınabiliyor.