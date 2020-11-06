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’da minibüs ile tır çarpıştı: 7 kişi yaralandı

'da işçileri taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 6.11.2020 19:22 ABONE OL
Şanlıurfa’da minibüs ile tır çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale yolu üzerindeki Harran sapağında meydana gelen kazada henüz kimliği öğrenilemeyen işçileri taşıyan 33 MA 6747 plakalı minibüs seyir halindeyken karşı yönden gelen tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kazada 7 işçi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan kişilere yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da minibüs ile tır çarpıştı: 7 kişi yaralandı
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