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olan iller hangileri? Koronavirüs önlemleri kapsamında sokakta sigara içme yasağı olan iller!

Koronavirüs pandemisi sebebiyle İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından birtakım kararlar alınıyor. Son dakika haberine göre, bazı illerde alınan karar neticesinde açık alanda getirildi. Sokakta sigara içme yasağı, şu an için 9 farklı ilimizde geçerli olacak. Uygulamanın amacı, sokakta sigara içilmesi suretiyle maske kullanımının sağlıksız bir hal almasının önüne geçmekç. Peki, sigara içme yasağı olan iller hangileri? İşte sokakta sigara içme yasağı olan iller….

Giriş Tarihi: 6.11.2020 16:53 ABONE OL
Sigara içme yasağı olan iller hangileri? Koronavirüs önlemleri kapsamında sokakta sigara içme yasağı olan iller!

Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı illerde sokakta getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karar, şu an için 9 farklı ilde uygulanacak. Söz konusu uygulama ile cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi ortam kullanım alanlarında sigara içilmesinin önüne geçmek amaçlanıyor. İşte sokakta sigara içme yasağının geçerli olduğu 9 ilimiz…

SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI OLAN İLLER HANGİLER?

İşte detaylar;

Sigara içme yasağı olan iller hangileri? Koronavirüs önlemleri kapsamında sokakta sigara içme yasağı olan iller!

SİGARA YASAĞI OLAN İLLER

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

Muş´ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanım alanlarında sigara ve benzeri tütün ürünlerinin içilmesine yasak geldi. Valilikten yapılan açıklamada, salgının görüldüğü andan itibaren kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin ve salgının, bulaşmanın yayılımını kontrol altında tutma amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca gerekli kararlar alınarak uygulamaya geçirildiği vurgulandı.

Sigara içme yasağı olan iller hangileri? Koronavirüs önlemleri kapsamında sokakta sigara içme yasağı olan iller!

UYMAYANLARA PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM

Tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararı da alındı. Kent merkezinde denetim yapan polis ekipleri, sigara içen vatandaşları uyardı. Daha önce de Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'da il hıfzıssıhha kurulları, kamunun ortak kullanımına açık alanlarında sigara kullanımını yasaklama kararı almıştı. Bunlardan çoğunluğundaki yasak kararı Muş'taki gibi tüm kent merkezini kapsarken, Sinop ve Kütahya gibi merkezlerde semt pazarları, duraklar, banka, PTT, noter ve fatura ödeme noktaları önleri gibi kısıtlanan alan ve bölgeler ayrıca belirtilmişti.

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Sigara içme yasağı olan iller hangileri? Koronavirüs önlemleri kapsamında sokakta sigara içme yasağı olan iller!
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