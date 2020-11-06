Sigara içme yasağı olan iller hangileri? Koronavirüs önlemleri kapsamında sokakta sigara içme yasağı olan iller!

UYMAYANLARA PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM

Tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararı da alındı. Kent merkezinde denetim yapan polis ekipleri, sigara içen vatandaşları uyardı. Daha önce de Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'da il hıfzıssıhha kurulları, kamunun ortak kullanımına açık alanlarında sigara kullanımını yasaklama kararı almıştı. Bunlardan çoğunluğundaki yasak kararı Muş'taki gibi tüm kent merkezini kapsarken, Sinop ve Kütahya gibi merkezlerde semt pazarları, duraklar, banka, PTT, noter ve fatura ödeme noktaları önleri gibi kısıtlanan alan ve bölgeler ayrıca belirtilmişti.