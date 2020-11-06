SİHA’lara yeni imaj

Son yıllarda savunma sanayiinde peş peşe attığı adımlarla tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye'nin gözdesi yerli ve milli İHA ve SİHA'lar 'nose art' boyama tekniği ile yapılan yeni imajlarıyla dikkat çekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Bayraktar TB2 SİHA'lar için özel olarak yeni tasarım yapıldı. TB2 SİHA'lar özel olarak 'nose art - köpek balığı' tasarımıyla boyandı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise, SİHA'ların fotoğraflarını dün instagram hesabından paylaştı. Dikkat çekici bir görünüm kazanan SİHA'ların yeni tasarımı büyük beğeni topladı. Tasarımı gerçekleştiren Ömer Erkmen, diğer SİHA'ların da farklı tasarımlar ile 'nose art' tekniğiyle boyanacağını söyledi.Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor. 2014'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine giren Bayraktar TB2 SİHA'lar TSK'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor. Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen SİHA'lar, Suriye ve Libya'nın ardından Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ mücadelesinde de önemli rol üstleniyor.